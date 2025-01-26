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"للدفاع عن نفسها".. إسرائيل تشكر ترامب على الإفراج عن شحنة قنابل زنة 2000 رطل

12:43 م الأحد 26 يناير 2025

جدعون ساعر

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وكالات

شكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إظهار قيادته من خلال الإفراج عن شحنة الدفاع الحاسمة لإسرائيل.

وأضاف ساعر أن المنطقة ستصبح أكثر أمانًا عندما تمتلك إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وكان ترامب قد أعلن، أمس السبت، أن عددًا كبيرًا من الأشياء التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة، يجري تسليمها حاليًا، وذلك ردًا على تقارير صحفية أفادت بأن إدارته أفرجت عن شحنة قنابل زنة 2000 رطل كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن جمدت تصديرها لإسرائيل في مايو الماضي.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نقلت عن مصدر، أمس السبت، أنه تم رفع التعليق الأمريكي لتزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 1800 قنبلة من طراز N-84 سيتم تسليمها لإسرائيل في الأيام القريبة القادمة.

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