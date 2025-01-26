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حماس ترد على مقترح ترامب بشأن غزة.. وتتوعد بإفشاله

12:41 م الأحد 26 يناير 2025

حركة حماس

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(وكالات)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، رفضها القاطع لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، مؤكدةً عزمها على إحباط الخطة.

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحماس، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، الأحد "شعبنا، كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل، سيفشل كذلك مثل هذه المشاريع".

ويأتي رد حماس، بعد مقترح ترامب لنقل سكان غزة من القطاع إلى دول مجاورة، واصغًا إياها بخطة "التطهير".

وقال ترامب، إنه اقترح على العاهل الأردني الملك عبدالله، استقبال الفلسطينيين من غزة في الأردن، مضيفا أنه سيتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن اليوم الأحد.

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