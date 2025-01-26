وزير الخارجية التركي يصل إلى العراق في زيارة رسمية لبحث التطورات الإقليمية

وكالات

وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، وسيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين وعددًا من المسئولين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده لجميع الخطوات التي تصب في تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق، مضيفًا إلى أن تنظيم حزب العمال الكردستاني "الإرهابي" يهدد الأمن القومي لبغداد وسيادتها.

وقال فيدان إنه يجب القضاء على تنظيم حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة، معربًا عن تطلعه إلى اعتراف العراق بأن تنظيم حزب العمال "منظمة إرهابية".

وأضاف وزير الخارجية التركي، "نريد أن تتوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة".

وتأتي زيارة فيدان، تزامنًا مع إعلان وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 13 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.