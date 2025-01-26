إعلان

وزير الخارجية التركي يصل إلى العراق في زيارة رسمية لبحث التطورات الإقليمية

12:34 م الأحد 26 يناير 2025

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، وسيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين وعددًا من المسئولين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده لجميع الخطوات التي تصب في تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق، مضيفًا إلى أن تنظيم حزب العمال الكردستاني "الإرهابي" يهدد الأمن القومي لبغداد وسيادتها.

وقال فيدان إنه يجب القضاء على تنظيم حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة، معربًا عن تطلعه إلى اعتراف العراق بأن تنظيم حزب العمال "منظمة إرهابية".

وأضاف وزير الخارجية التركي، "نريد أن تتوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة".

وتأتي زيارة فيدان، تزامنًا مع إعلان وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 13 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي فؤاد حسين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كوريا الشمالية تتعهد باتخاذ أكثر الإجراءات "صرامة" ضد واشنطن

إعلان

إعلان

ترامب يعلن خطة "تطهير غزة" ويدعو مصر والأردن لاستقبال سكان من القطاع
"تنظيم الاتصالات" يكشف عن سعر دقيقة المحمول عبر خدمة مكالمات "الواي فاي"