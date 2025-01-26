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حماس: منع عودة الفلسطينيين لشمال القطاع خرقًا لاتفاق وقف النار

12:14 م الأحد 26 يناير 2025

حركة حماس

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(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، على قرار الاحتلال تعليق مرور سكان غزة من محور نتساريم، قائلة إن الحركة تتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال.

وقالت حماس، إن منع الاحتلال مرور الفلسطينيين إلى الشمال "يمثل مخالفة وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتابعت حماس في بيانها "أن الاحتلال يتلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود، بالرغم من أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها على قيد الحياة، وأعطت كل الضمانات اللازمة للإفراج عنها".

وحملت حركة حماس، الاحتلال مسؤولية التعطيل في تنفيذ الاتفاق، وأكدت متابعتها مع الوسطاء بكل مسؤولية التوصل إلى حل يفضي إلى عودة النازحين.

وقالت إسرائيل إنها ستمنع عودة النازحين من العودة من جنوب غزة إلى شمالها، لحين الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود، المحتجزة في غزة والتي كان مقرر الإفراج عنها أمس.

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