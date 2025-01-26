إعلان

الجهاد ترد على ترامب: مقترح تهجير غزة أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف

12:14 م الأحد 26 يناير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أدانت حركة الجهاد الإسلامي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارج أرضهم.

وقالت الحركة، اليوم الأحد، إن تصريحات ترامب تتسق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف واستمرار للتنكر لوجود شعبنا.

وأضافت أن تصريحات ترامب تشجع على مواصلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.

كما دعت حركة الجهاد الإسلامي كل الدول خصوصًا الحكومتين المصرية والأردنية لرفض خطة ترامب، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيفشل هذا المخطط.

وفي وقتٍ سابق من أمس السبت، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، قائلًا إنه يريد من البلدين استقبال الفلسطينيين من القطاع "المدمر" لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

دونالد ترامب حركة الجهاد الإسلامي غزة فلسطين مقترح ترامب لتهجير غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس: منع عودة الفلسطينيين لشمال القطاع خرقًا لاتفاق وقف النار

إعلان

إعلان

ترامب يعلن خطة "تطهير غزة" ويدعو مصر والأردن لاستقبال سكان من القطاع
"تنظيم الاتصالات" يكشف عن سعر دقيقة المحمول عبر خدمة مكالمات "الواي فاي"