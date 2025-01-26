الجهاد ترد على ترامب: مقترح تهجير غزة أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف

وكالات

أدانت حركة الجهاد الإسلامي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارج أرضهم.

وقالت الحركة، اليوم الأحد، إن تصريحات ترامب تتسق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف واستمرار للتنكر لوجود شعبنا.

وأضافت أن تصريحات ترامب تشجع على مواصلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.

كما دعت حركة الجهاد الإسلامي كل الدول خصوصًا الحكومتين المصرية والأردنية لرفض خطة ترامب، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيفشل هذا المخطط.

وفي وقتٍ سابق من أمس السبت، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، قائلًا إنه يريد من البلدين استقبال الفلسطينيين من القطاع "المدمر" لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.