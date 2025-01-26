حماس: الاحتلال "يتلكأ" بذريعة الأسيرة أربيل يهود لمنع تنفيذ الاتفاق



وكالات



أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي "يتلكأ"بذريعة الأسيرة أربيل يهود، رغم إبلاغ الحركة الوسطاء أنها على قيد الحياة وأنها تضمن الإفراج عنها.



وقالت حماس إنها تتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة والذي يمثل مخالفة وخرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.



وحملت الحركة الاحتلال مسؤولية تعطيل الاتفاق، مشيرة إلى أنها تتابع مع الوسطاء بكل مسؤولية للتوصل إلى حل يفضي لعودة النازحين.



وفي وقتٍ سابق من اليوم، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي دعوة سكان قطاع غزة لعدم الاقتراب من طريق نتساريم حتى يتم ترتيب الإفراج عن الإسرائيلية أربيل يهود.



ومن جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يف بالتزاماته، مشيرًا إلى انتظار انسحابه من شارعي الرشيد وصلاح الدين منذ الساعة الثامنة صباحًا.