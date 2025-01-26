الرئيس اللبناني يدعو لضبط النفس ويؤكد تمسكه بسيادة لبنان



(وكالات)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، دعمه الكامل لأهالي الجنوب اللبناني، قائلاً "أشارك أهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق، وأدعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة في حماية الوطن".

وشدد الرئيس على أن سيادة لبنان ووحدة أراضيه "غير قابلة للمساومة"، مشيرًا إلى أنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب مع الجهات المعنية.

وأضاف جوزيف عون "أعمل على أعلى المستويات لضمان حقوقنا وحماية مكتسباتنا الوطنية".

تأتي تصريحات عون، بعد رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، وإطلاقه النار على المدنيين اللبنانيين أثناء عودتهم إلى منازلهم في الجنوب ما أدى لاستشهاد 3 وإصابة العشرات.