إعلان

الرئيس اللبناني يدعو لضبط النفس ويؤكد تمسكه بسيادة لبنان

11:48 ص الأحد 26 يناير 2025

جوزيف عون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


(وكالات)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، دعمه الكامل لأهالي الجنوب اللبناني، قائلاً "أشارك أهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق، وأدعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة في حماية الوطن".

وشدد الرئيس على أن سيادة لبنان ووحدة أراضيه "غير قابلة للمساومة"، مشيرًا إلى أنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب مع الجهات المعنية.

وأضاف جوزيف عون "أعمل على أعلى المستويات لضمان حقوقنا وحماية مكتسباتنا الوطنية".

تأتي تصريحات عون، بعد رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، وإطلاقه النار على المدنيين اللبنانيين أثناء عودتهم إلى منازلهم في الجنوب ما أدى لاستشهاد 3 وإصابة العشرات.

جوزيف عون القوات المسلحة لبنان جنوب لبنان الرئيس اللبناني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مكان مثير على البحر.. لماذا اقترح ترامب تهجير أهل غزة وهل هو دائم؟

إعلان

إعلان

ترامب يعلن خطة "تطهير غزة" ويدعو مصر والأردن لاستقبال سكان من القطاع
"تنظيم الاتصالات" يكشف عن سعر دقيقة المحمول عبر خدمة مكالمات "الواي فاي"