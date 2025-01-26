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حتى يتم الإفراج عن أربيل.. الاحتلال يجدد دعوته لسكان غزة بعدم الاقتراب من نتساريم

11:47 ص الأحد 26 يناير 2025

أربيل يهود

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وكالات


جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي دعوة سكان قطاع غزة لعدم الاقتراب من طريق نتساريم حتى يتم ترتيب الإفراج عن الإسرائيلية أربيل يهود.


وفي السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يف بالتزاماته، وننتظر انسحابه من شارعي الرشيد وصلاح الدين منذ الساعة الثامنة صباحًا.


وحذر المكتب الإعلامي المواطنين من الاقتراب من محور نتساريم في ظل وجود قوات الاحتلال وإطلاق النار.


وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد، أمس السبت، إن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود.


وبدورها قالت حركة حماس إنها أبلغت الوسطاء أن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود على قيد الحياة وبصحة جيدة وسيجري الإفراج عنها السبت المقبل.

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