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استنفار أمني وتشويش على أنظمة الملاحة في شمال إسرائيل

11:42 ص الأحد 26 يناير 2025

الجيش الاسرائيلي

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(وكالات)

أفادت صحيفة "يدعيوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع مستوى الاستنفار الأمني في البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع جنوب لبنان.


وبحسب التقارير، أُصدرت تعليمات برفع حالة التأهب الأمني على طول الحدود الشمالية، ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيز قواته في المنطقة.

في سياق متصل، ذكرت وسائل الإعلام أن شمال إسرائيل يشهد عودة للتشويش على نظام الملاحة العالمي "جي بي إس"، مما أدى إلى تعطيل في الاتصالات والملاحة الجوية بالمنطقة.

ومن المقرر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي بكامل قواته من الجنوب اللبناني اليوم الأحد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في نوفمبر الماضي.

استنفار أمني إسرائيل جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي
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