"علينا تشجيع الهجرة الآن".. بن غفير يشيد بخطة ترامب لتطهير قطاع غزة

(وكالات)

عبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، عن دعمه لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "نقل السكان من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة".

وقال بن غفير في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "أهنئ الرئيس ترامب على مبادرته لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر"، معتبرًا أن هذه الفكرة تتماشى مع مطالب حزبه اليميني المتطرف.

وأضاف: "من الحكمة أن تتبنى حكومتنا هذه المبادرة وتعمل على تنفيذها، خاصة عندما تأتي من رئيس أكبر قوة في العالم"، وتابع: "علينا تشجيع الهجرة الآن".

وجاءت تصريحات بن غفير بعد أن كشف ترامب عن تفاصيل اتصالات أجراها مع قادة في المنطقة بشأن خطته لنقل سكان غزة.

وأوضح ترامب خلال تصريحاته، يوم الأحد، أنه تحدث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول إمكانية نقل السكان من غزة إلى دول مجاورة، مع الإشارة إلى بناء مساكن بديلة تتيح لهم العيش "بسلام"، سواء بشكل مؤقت أو دائم. وأكد ترامب عزمه التحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال هذه المناقشات.