إدارة شؤون الأسرى بمكتب نتنياهو: حماس ارتكبت خرقين لاتفاق وقف إطلاق النار

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت إدارة شؤون الأسرى لدى مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أنها أطلعت أسر الأسرى صباح اليوم الأحد، على أن حركة حماس ارتكبت خرقين مزعومين لاتفاق وقف إطلاق النار أمس السبت، بحيث "لم يتم إطلاق سراح أربيل يهود حتى الآن ، ولم يتم تقديم قائمة تفصيلية لحالة الأسرى للمرحلة الأولى بعد".

وأضافت أنه "نتيجة لذلك، تقرر عدم الموافقة على مرور سكان غزة إلى شمال قطاع غزة"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الإدارة أنه يتم "بذل جهود كبيرة مع الولايات المتحدة والوسطاء لتسهيل عودة أربيل".

وتابعت الإدارة "كان من المتوقع أن تضع حماس العراقيل وتواصل مناورات الحرب النفسية، على طريق تنفيذ الاتفاق. إننا مصرون على ضمان عودة جميع الأسرى، الأحياء منهم والقتلى. وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل قدر الإمكان".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أصدر صباح اليوم الأحد، بيانا باللغة العربية، على موقع التواصل الاجتماعي، إكس ، لسكان قطاع غزة، أشار فيه إلى أن معبر نتساريم، لن يكون متاحا إلا بعد إطلاق سراح الأٍسيرة الإسرائيلية أربيل يهود.

وكتب أدرعي في منشور على موقع إكس "في ضوء انتهاك الاتفاق ولمنع الخلاف وسوء الفهم، لن يتم فتح ممر نتساريم للمرور، حتى يتم تسوية إطلاق سراح أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأحد.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس السبت، إنه لن يُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمالي قطاع غزة قبل إطلاق سراح الرهينة المدنية، أربيل يهود المحتجزة في القطاع .



وبمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، كان يجب الإفراج عن الأسيرة المدنية قبل المجندات الأربع اللاتي أفرجت عنهن حركة حماس.