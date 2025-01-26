ترامب يعلن خطة "تطهير غزة" ويدعو مصر والأردن لاستقبال سكان من القطاع

مصراوي - وكالات:

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، قائلًا إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال حديثه إلى الصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، اليوم الأحد، أشار ترامب إلى أنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين، خاصة وأن القطاع "مدمر" بشكل تام وفي حالة فوضى عارمة، على حد تعبيره.

وقال "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، وعندما سأله أحد الصحفيين إذا كانت هذه الخطوة مؤقتة أم دائمة أجاب ترامب قائلًا "قد تكون مؤقتة أو طويلة الأجل".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تحدث، أمس السبت، مع العاهل الأردني الملك عبد الله "الثاني بن الحسين، لافتًا إلى أنه طلب منه استقبال المزيد من سكان غزة.

كما ذكر أنه يأمل في أن تستقبل مصر أيضًا المزيد من الفلسطينيين، مصرحًا أنه سيتحدث إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد شددت مرارًا رفضها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدعوات الإسرائيلية أو غيرها لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدة حق الفلسطينيين بالبقاء في أرضهم وبيوتهم.

ويُشار إلى أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء تزامنًا مع استعداد الفلسطينيين إلى العودة لمنازلهم شمال قطاع غزة، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، وتكون من 3 مراحل، تضمنت المرحلة الأولى منه انسحابًا تدريجيًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي من وسط القطاع وعودة الفلسطينيين النازحين إلى شمال القطاع.