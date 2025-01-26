استشهاد شخصين أثناء عودتهما لمنزليهما في جنوب لبنان برصاص الاحتلال



(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، استشهاد شخصًا وإصابة 31 شخصًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحة اللبنانية، إن قوات الاحتلال استهدفت المواطنين اللبنانيين أخلال عودتهم إلى بلداتهم جنوبي البلاد.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا في وقت سابق اليوم حذر فيه اللبنانيين من العودة إلى قراهم في الجنوب.

يأتي ذلك من انتهاء المهلة المحددة للجيش الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي المتواجد فيها جنوبي لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر الماضي.