إعلان

استشهاد شخصين أثناء عودتهما لمنزليهما في جنوب لبنان برصاص الاحتلال

10:18 ص الأحد 26 يناير 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، استشهاد شخصًا وإصابة 31 شخصًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحة اللبنانية، إن قوات الاحتلال استهدفت المواطنين اللبنانيين أخلال عودتهم إلى بلداتهم جنوبي البلاد.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا في وقت سابق اليوم حذر فيه اللبنانيين من العودة إلى قراهم في الجنوب.

يأتي ذلك من انتهاء المهلة المحددة للجيش الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي المتواجد فيها جنوبي لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر الماضي.

وزارة الصحة اللبنانية الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تطهير غزة".. ترامب يدعو مصر والأردن لاستقبال سكان من القطاع

إعلان

إعلان

"تنظيم الاتصالات" يكشف عن سعر دقيقة المحمول عبر خدمة مكالمات "الواي فاي"