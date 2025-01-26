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الجيش الإسرائيلي يحذر اللبنانيين من التوجه إلى الجنوب

10:16 ص الأحد 26 يناير 2025

أفيخاي أدرعي

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تل أبيب - (د ب أ)

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد رسالة، يطلب فيها من سكان جنوب لبنان عدم العودة إلى قراهم، حتى إشعار آخر، محددا 60 قرية بشكل خاص، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وكان الجيش اللبناني قد حمل أمس السبت إسرائيل مسؤولية عدم قدرته على نشر قواته في جنوب لبنان كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر.

وقال الجيش اللبناني في بيان أمس: "حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة مماطلة العدو الإسرائيلي في الانسحاب، مما يعقد مهمة انتشار الجيش."

وأضاف البيان أن الجيش مستعد لإكمال انتشاره "فور انسحاب العدو الإسرائيلي".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في 26 نوفمبر، كان من المفترض أن تكمل إسرائيل انسحابها من لبنان بحلول اليوم الأحد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي جنوب لبنان الجيش اللبناني
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