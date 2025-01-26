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ولي العهد السعودي يلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية.. ويناقشان تطورات الأوضاع بالمنطقة

10:09 ص الأحد 26 يناير 2025

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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الرياض - (د ب أ)

يلتقي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، في منطقة العلا السياحية، الواقعة شمال غرب المملكة، مع رئيسة الوزراء الإيطالية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، وإيران وأوكرانيا إضافة إلى الوضع في البحر الأحمر.

ووصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى جدة، مساء أمس السبت، في أول زيارة إلى المملكة، وكان في استقبال مليوني في مطار الملك عبد العزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن سلطان، سفير المملكة لدى إيطاليا، والسفير الإيطالي لدى المملكة كارلو بالدوتشي، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

ومن المقرر أن يوقع الجانبان السعودي والإيطالي اليوم الأحد إعلاناً مشتركاً بشأن إطلاق شراكة استراتيجية، واتفاقات في مجالات الدفاع، والنقل المستدام، والتعاون بقطاع الطاقة، والرياضة، وحماية التراث الثقافي والأثري.

كما يتوقع أن يتم خلال زيارة ميلوني إلى المملكة انعقاد طاولة مستديرة في العلا تجمع ممثلي المؤسسات والشركات الكبرى الإيطالية والسعودية، كما سيتم خلال الزيارة "توقيع اتفاقات أخرى" بين البلدين.

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