ترامب: يمكن أن تكون السعودية أو المملكة المتحدة البريطانية أولى رحلاتي الخارجية

لندن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تجمعه "علاقة جيدة للغاية" مع رئيس وزراء بريطانيا كير سترامر، مضيفا أنه يقوم " بعمل جيد للغاية حتى الآن".

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) على متن الطائرة الرئاسية إنه سيجرى محادثة هاتفية مع سترامر " خلال الـ24 ساعة المقبلة".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ترامب قال "أنا أتوافق معه بصورة جيدة. وأنا معجب به للغاية".

وأوضح "هو ليبرالي، وهذا أمر مختلف نوعا ما عني، ولكني أعتقد أنه شخص جيد للغاية، وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية حتى الآن".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة قد تكون الوجهة لأول رحلاته الخارجية لفترة رئاسته الثانية.

وقال "يمكن أن تكون المملكة العربية السعودية، ويمكن أن تكون المملكة المتحدة. عادة يمكن أن تكون المملكة المتحدة".