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انتهاء مهلة الـ60 يوما.. إصابة 5 مواطنين في جنوب لبنان برصاص القوات الإسرائيلية

08:31 ص الأحد 26 يناير 2025

جيش الاحتلال ينسف منازل في جنوب لبنان أرشيفية

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وكالات

أصيب 5 أشخاص في جنوب لبنان، قبل قليل، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين من سكان جنوب البلاد، حاولوا العبور إلى قراهم جنوب لبنان، وفقا لسكاي نيوز.

وأطلقت القوات الإسرائيلية، رشقات من أسلحة رشاشة وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان.

ووقعت إصابات في صفوف المدنيين من أبناء بلدة كفركلا جنوب لبنان اثناء محاولتهم الدخول الى البلدة".

هذا وبث الجيش الإسرائيلي عبر موجات الراديو تحذيرات إلى سكان جنوب لبنان يحظر عليهم العودة إلى قراهم وبلداتهم.

كما عمد الجيش الاسـرائيلي إلى رفع سواتر ترابية على طريق وادي الحجير ووادي السلوقي في محاولة لمنع المواطنيين من العبور باتجاه القرى والبلدات على الحدود جنوب لبنان مع انتهاء مهلة الـ 60 يوما.

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