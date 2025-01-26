رغم انتهاء مهلة الـ60 يوما.. الجيش الإسرائيلي يُحذر سكان جنوب لبنان من العودة

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيرا جديدا لسكان جنوب لبنان، طالبا منهم عدم العودة إلى أكثر من 60 قرية، رغم انتهاء مهلة الـ60 يوما وفق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، "تذكير جديد إلى سكان جنوب لبنان أنه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى ومحيطها"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر، كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

كما دعا أدرعي السكان إلى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة.

وانتهى اليوم الأحد، مهلة الـ60 يوما المحددة في اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان، من دون أن تسحب القوات الإسرائيلية جنودها من كامل قرى جنوب لبنان، وفق ما نص عليه الاتفاق.