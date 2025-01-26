دونالد ترامب: سنحصل حتما على جرينلاند وكندا ليست مستقلة

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستحصل حتما على جزيرة جرينلاند التابعة حاليا لمملكة الدنمارك، وفقا لروسيا اليوم.

ونقل البيت الأبيض عن ترامب قوله: "أعتقد أننا سنتمكن من حل قضية جرينلاند، أعتقد أننا سنحقق ذلك، وأعتقد أن شعب جرينلاند يريد أن يكون معنا، أعتقد أننا سنحصل عليها، يعيش في جرينلاند 55 ألف شخص، وهم يريدون العيش معنا، أنا حقا لا أعرف ما الذي تطالب به الدنمارك هنا، هي سترتكب عملا عديم الودية تماما، إذا لم تسمح بحدوث هذا الأمر انضمام جرينلاند إلى الولايات المتحدة".

ويزعم ترامب بأن اهتمامه بجرينلاند لا ينبع من المصالح الأمريكية البحتة، بل من الرغبة في "حماية العالم الحر".

وأضاف ترامب: "تجوب هناك سفن روسية، وهناك سفن صينية، وهناك سفن من جميع أنحاء العالم، هذا الوضع ليس بالجيد، أعتقد أننا سنحصل على جرينلاند، لأن الحديث هنا عن حرية العالم، يمكننا ضمان الحرية في حين لا تستطيع الدنمارك ذلك، قبل أسبوعين قاموا بتشكيل مجموعتين من الكلاب هناك، يظنون أن ذلك سيحمي الجزيرة".

وفي 10 يناير، وافقت الأحزاب البرلمانية في الدنمارك على نية الحكومة زيادة وجودها في القطب الشمالي، ووافقت على تخصيص أكثر من ملياري دولار لذلك.

وأعرب ترامب عن ثقته في أن كندا، تعتمد على الولايات المتحدة وترتبط بها بشكل تام، وبالتالي لا يمكن أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.

وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نخسر 250 مليار دولار سنويا في كندا. لو أوقفنا ذلك في يوم واحد فلن تبقى كندا موجودة كدولة مستقلة".

وزعم ترامب بأن كندا استغلت الولايات المتحدة لمصلحتها الخاصة على مدى سنوات طويلة، مضيفا: "لن نسمح باستمرار هذا الأمر لاحقا. فبدون دعمنا، لن يكون لكندا وجود حقيقي".