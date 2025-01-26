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بعد عودته للرئاسة.. ما هي أول دولة سيزورها دونالد ترامب؟

05:07 ص الأحد 26 يناير 2025

ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن زيارته الخارجية الأولى بعد عودته إلى البيت الأبيض قد تكون للسعودية.

وأوضح ترامب، أن وجهته الخارجية الأولى "قد تكون السعودية" على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأمريكيين بزيارة بريطانيا أولا، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أنه قال في اتصاله أمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا".

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