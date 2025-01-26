مسؤول أممي: العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تُعيق إعادة الإعمار وعودة اللاجئين

وكالات

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، من دمشق إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرا أنها تشكل عائقا رئيسيا أمام عودة اللاجئين بعد سقوط بشار الأسد، وفقا لسكاي نيوز.

وقال جراندي في مؤتمر صحفي السبت، بعد بضع ساعات من لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إن العقوبات هي راهنا عائق رئيسي أمام عودة اللاجئين.

واعتبر أن هذه العقوبات التي تجعل أي استثمار مستحيلا، فرضت لوضع آخر ينبغي تاليا إعادة النظر فيها على أمل رفعها.

وأضاف: "لجعل هذه العودة مستدامة يجب إحياء الاقتصاد وينبغي استعادة الخدمات وضمان الأمن مع برنامج مهم جدا لإعادة الإعمار".

واختتم: "أمامنا فرصة في هذا البلد لم تتح لنا منذ عقود، وأعتقد أنه يجب انتهازها".

وتواظب الإدارة السورية الجديدة على المطالبة برفع العقوبات التي فرضت على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وطالت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.