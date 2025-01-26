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الولايات المتحدة: استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أمر بالغ الأهمية

03:00 ص الأحد 26 يناير 2025

وقف إطلاق النار بغزة

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وكالات

قالت الحكومة الأمريكية، إن استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أمر بالغ الأهمية، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 4 مجندات إسرائيليات مقابل 200 سجين فلسطيني، بحسب سكاي نيوز.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "من المهم للغاية استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم".

ورحبت بيانات وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، بإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات لكنها لم تأت على ذكر السجناء الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل.

وأضافت وزارة الخارجية: "تحتفي الولايات المتحدة بإطلاق سراح الرهينات الإسرائيليات الـ4 بعد احتجازهن لمدة 477 يوما".

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مطلع الأسبوع الماضي قبل يوم من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير.

وأشاد ترامب بمبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أشهر من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وحذر ترامب قبل تنصيبه من أن "أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة.

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