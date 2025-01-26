الرئيس الأمريكي يبحث مع العاهل الأردني حفظ السلام في الشرق الأوسط

وكالات

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع ملك الأردن عبد الله الثاني، حيث هنأه الأخير بتنصيبه الرئاسي الذي تم مؤخرا، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض السبت.

ووفقا للبيان الصادر عن الإدارة الأمريكية، شكر ترامب خلال المحادثة الملك على "الصداقة الطويلة"، إذ ناقش معه "قضايا الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي"، وفقا لروسيا اليوم.

ويتوقع البيت الأبيض أن يستمر قادة البلدين في التواصل حول هذا الموضوع في الفترة القادمة.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله الثاني أجرى السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، ومتمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وأعرب الملك عن الحرص على توطيد العلاقات المتينة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع فرص التعاون في شتى المجالات.

وأكد عبد الله الثاني الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع كل الأطراف باتجاه العمل نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.