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الجيش الإسرائيلي يرفض عودة النازحين إلى شمال غزة.. ما السبب؟

02:31 ص الأحد 26 يناير 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فجر اليوم الأحد، أن محور "نتساريم" لن يفتح أمام حركة النازحين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وقال أدرعي في بيان: "في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه"، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد على أن محور نتساريم لن يفتح للانتقال حتى تسوية تحرير المواطنة المدنية الاسرائيلية أربيل يهودا بين الوسطاء وإسرائيل، طالبا من الفلسطينيين الانصياع إلى التعليمات "للحفاظ على سلامتكم".

وفي وقت سابق السبت، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، إذ يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهودا.

الجيش الإسرائيلي رفض عودة النازحين إلى شمال غزة شمال غزة فلسطين وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى القاهرة وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين نتنياهو
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