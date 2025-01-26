حركة حماس تُعلن وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى القاهرة- صور
01:56 ص الأحد 26 يناير 2025
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كتبت- سارة أبو شادي:
أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، وصول الأسرى المحررين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الصهيوني ضمن صفقة طوفان الأقصى إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن الأسرى كان في استقبالهم قيادة حركة حماس، وعددًا من قيادات الفصائل الفلسطينية وأهالي الأسرى.
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