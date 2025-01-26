الكونغو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع رواندا وتستدعي دبلوماسييها

وكالات

أعلنت وزارة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع رواندا، واستدعت دبلوماسييها من هناك.

وجاء في رسالة وزارة خارجية الكونغو إلى سفارة رواندا: "جمهورية الكونغو الديمقراطية استدعت دبلوماسييها من رواندا، وطلبت من السلطات الرواندية إنهاء الأنشطة الدبلوماسية والقنصلية في العاصمة الكونغولية خلال 48 ساعة"، وفق لما ذكرته روسيا اليوم.

وفي يوليو 2022، وبعد تصاعد أنشطة مقاتلي حركة M23 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، عُقدت قمة في أنجولا، اتهمت الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمردين، بينما نفى الجانب الرواندي أي صلة بالمجموعة، وقد تبادل البلدان الاتهامات بقصف المناطق الحدودية بالمدفعية.

وفي القمة، اتفق رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاجامي على تخفيف حدة التوتر بين البلدين.

وحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الكونغولي، نصت خطة العمل على وقف فوري للأعمال القتالية والانسحاب الفوري وغير المشروط لمقاتلي حركة M23 من مواقعهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومع ذلك، أعلن متمردو حركة M23 أنهم لا يعتبرون أنفسهم ملزمين باتباع خطة العمل هذه.