نشأ في مختبر وليس بالطبيعة.. المخابرات الأمريكية تكشف نتائج جديدة حول منشأ كورونا

وكالات

أكد المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن الوكالة خلصت إلى أنه من المرجح أن جائحة كوفيد-19 قد نشأت في مختبر وليس في الطبيعة، بحسب ما ذكرته الغد.

كانت الوكالة، قد قالت لسنوات، إنها لا تستطيع استنتاج ما إذا كانت الجائحة نتيجة لحادث في مختبر أو أنها نشأت في الطبيعة.

لكن مسؤولًا أمريكًا كبيرًا، قال: إن مدير الوكالة السابق ويليام بيرنز، طلب من المحللين والعلماء بوكالة المخابرات في الأسابيع الأخيرة لإدارة جو بايدن، اتخاذ قرار واضح بهذا الشأن، مشددا على الأهمية التاريخية للوباء.

لكن الوكالة قالت في بيان لها، إن لديها ثقة منخفضة في تقييمها بأن الأصل البحثي لجائحة كوفيد-19 هو الأكثر احتمالية، مشيرة إلى أن كلا الاحتمالين– المختبر والطبيعة لا يزالان قائمين.

وفي نهايات العام 2019 ظهر فيروس كوفيد 19 في مدينة ووهان بالصين، وفي 2020 انتشر الفيروس وصار وباءً عالميًا وتطلبت إجراءات الوقاية منه فرض إغلاق على الكثير من الأنشطة الاقتصادية وعمليات السفر بين البلدان وغيرها من الإجراءات.

وبعد أكثر من 4 سنوات من ظهور كوفيد 19، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة لم ولن تتراجع عن خططها الرامية إلى معرفة منشأ فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن واشنطن لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن مصدر فيروس كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وتعالت الاتهامات مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا حول نشأة فيروس كورونا، واتهامات للصين من الرئيس الأمريكي ترمب بأن مختبر في مدينة ووهان الصينية هو مصدر الفيروس.

ونفت الصين، مرارا وتكرارا، صحة تقارير أفادت بإصابة 3 من باحثي معهد علم الفيروسات في ووهان، المدينة التي اعتُبرت سابقا بؤرة الجائحة، بمرض استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل تفشي الفيروس عالميا.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن تقرير للمخابرات الأمريكية أن 3 باحثين في مختبر صيني أصيبوا في نوفمبر 2019 بأعراض مطابقة على السواء لأعراض الإصابة بكوفيد-19 وعدوى موسمية.

وأبلغت الصين منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر برصد بؤرة لإصابات بالتهابات رئوية في ووهان.

ولطالما تصدت بكين بشراسة لنظرية تفيد بأن كوفيد-19 تسرّب من أحد مختبراتها.