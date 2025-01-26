لمدة 90 يومًا.. ترامب يعلق برامج المساعدات للعالم ويستثني مصر وإسرائيل عسكريا

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق برامج المساعدات للدول الأجنبية، بما في ذلك أوكرانيا، باستثناء المساعدات العسكرية لمصر وإسرائيل.

وتلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تلقت أمرا بوقف تمويل المشاريع في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، أعطى توجيهات بتعليق تمويل كافة البرامج للمساعدات تقريبا لمدة 90 يوما، بما في ذلك الخاصة بأوكرانيا.

وحسب معلومات صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن الدبلوماسيين الأمريكيين توجهوا إلى الخارجية بطلب استثناء البرامج الخاصة بأوكرانيا من تعليق المساعدات.

يذكر أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا كانت تقدم من خلال آليتين، إحداهما مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا USAI التي كانت تقضي بتمويل شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من الشركات الأمريكية بشكل مباشر، والثانية هي سلطة السحب الرئاسي PDA التي تسمح بتقديم المساعدات من المخزونات الأمريكية القائمة دون التشاور الإضافي مع الكونجرس.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة تقدم مساعدات مالية وإنسانية لأوكرانيا من خلال مختلف البرامج.