الكونغو.. ارتفاع حصيلة قتلى قوات حفظ السلام إلى 9 جنود

وكالات

قالت وزارة دفاع جنوب إفريقيا، إن 9 من جنودها في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، قد لقوا حتفهم في اشتباكات لوقف تقدم متمردي حركة"إم23" شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب روسيا اليوم.

وأضافت الوزارة، أن القتال الذي استمر يومين أسفر عن مقتل اثنين من جنودها العاملين مع بعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 7 آخرين ضمن قوة الكتلة الإقليمية لجنوب إفريقيا.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة في وقت سابق، إن 6 أشخاص قتلوا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في اشتباكات مع متمردي جماعة "إم 23" شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب مسؤول في الأمم المتحدة، قتل 2 من قوات حفظ السلام الجنوب إفريقية أمس الجمعة، بينما قتل جندي من قوات "الخوذ الزرقاء" من أوروغواي السبت.

وقتل 3 من قوات حفظ السلام المالاوية في شرقي الكونغو، وفقا لبيان أصدرته الأمم المتحدة في مالاوي يوم السبت.

وحقق متمردو حركة "إم 23" مكاسب إقليمية في الأسابيع الأخيرة، حيث أحاطوا بمدينة جوما شرقي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة وتعد مركزا إقليميا للجهود الأمنية والإنسانية.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستقوم بنقل موظفيها غير الأساسيين من جوما مؤقتا، مثل الموظفين الإداريين.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: "يظل الموظفون الأساسيون في الميدان، ويواصلون العمليات الحيوية مثل توزيع الغذاء، وتقديم المساعدة الطبية، وتوفير المأوى، وحماية المجتمعات الضعيفة".