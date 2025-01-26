ماكرون يدعو جميع الأطراف بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهدات وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي وقتٍ سابق من السبت، أجرى ماكرون مع نظيره اللبناني جوزيف عون اتصالًا هاتفيًا بهدف الإبقاء على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ومنع التصعيد بينهما.

وأصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية بيانًا قالت فيه، إن الرئيس عون تلقى اتصالًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا خلاله التطورات في الجنوب اللبناني، والجهود المبذولة لضبط التصعيد وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب البيان، أكد عون ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار حفاظًا على الاستقرار في الجنوب، ووقف انتهاكات جيش الاحتلال المستمرة خاصة تدمير القرى المجاورة للحدود الجنوبية الأمر الذي سيعيق عودة الأهالي إلى منازلهم.