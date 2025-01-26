وفاة 3 عمال في حريق منجم للفحم بجنوب بولندا

وارسو - (أ ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث اشتعال النيران في منجم فحم هذا الأسبوع في جنوب بولندا إلى ثلاثة أشخاص اليوم السبت، حسبما ذكرت السلطات الصحية.

كان الضحايا بين 16 شخصا من عمال المناجم أصيبوا في منجم كونروف-شيتشيلوفيتشى للفحم يوم الأربعاء، عندما اشتعل غاز الميثان على عمق نحو 850 مترا تحت سطح الأرض.

وأصيب تسع عمال بجروح خطيرة ونقلوا إلى وحدة متخصصة بمستشفى في سيميانوفيتشى سلاسكية، ونقل خمسة آخرون إلى مستشفيات أخرى.

ويجري مسؤولون تحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

وغالبا ما يؤدي الميثان في مناجم الفحم البولندية إلى حرائق وانفجارات قاتلة من حين لآخر.