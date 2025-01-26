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الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بالمماطلة في الانسحاب ويؤكد استعداده للانتشار جنوبًا

12:08 ص الأحد 26 يناير 2025

الجيش اللبناني يواصل الانتشار في جنوب الليطاني

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بيروت - (د ب أ)
حمّل الجيش اللبناني اليوم السبت، إسرائيل مسؤولية عدم قدرته على نشر قواته في جنوب لبنان كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر.
وقال الجيش اللبناني في بيان اليوم: "حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة مماطلة العدو الإسرائيلي في الانسحاب، مما يعقد مهمة انتشار الجيش".
وأضاف البيان أن الجيش مستعد لإكمال انتشاره "فور انسحاب العدو الإسرائيلي".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في 26 نوفمبر، كان من المفترض أن تكمل إسرائيل انسحابها من لبنان بحلول يوم الأحد.

الجيش اللبناني الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان
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