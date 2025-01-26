إعلان

سوريا.. إدارة الأمن في حمص تنفي العثور على جثة دكتورة جامعية مخطوفة

12:07 ص الأحد 26 يناير 2025

رشا ناصر العلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نفت إدارة الأمن في مدينة حمص السورية، مساء السبت، ما تم تداوله حول العثور على الدكتورة الجامعية رشا ناصر العلي مقتولة، مؤكدةً استمرار البحث عنها بعد المعلومات عن اختطافها.

وانتشرت الشائعات حول العثور على جثة العلي وهي مقطوعة أصابع اليد، وذلك بعد أسبوع من اختطافها.

وكانت وكالة "سانا" السورية للأنباء قد نقلت عن مصدر في إدارة الأمن في حمص قوله، إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية في المحافظة باختطاف الدكتورة رشا ناصر العلي قبل 5 أيام وبدأت عمليات البحث والتحري عنها، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن بالتنسيق مع أهل المخطوفة.

وقال المصدر "لن نتغاضى أو نترك أي قضية دون ملاحقة وسنعيد الحق لأهله ونحاسب المجرمين، وسنكون الدرع عن أهلنا وحماة استقرارهم، وندعو أهلنا للتعاون مع عناصرنا بهذه المرحلة".

وقد تعرضت العلي لعملية اختطاف على يد مجموعة مسلحة الإثنين الماضي، أثناء توجهها من منزلها في مساكن الادخار إلى الجامعة وسط مدينة حمص.

ومن جانبها، أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، الأربعاء الماضي، عمليات الخطف، موضحة أنها لم تتمكن من معرفة الجهة التي اختطفت الدكتورة رشا ناصر العلي.

وكانت العلي قد ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعبر عن رفضها أن يُفرض عليها أي من العادات التي لا تتقبلها.

رشا ناصر العلي حمص سوريا الأمن السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بالمماطلة في الانسحاب ويؤكد استعداده للانتشار جنوبًا

إعلان

إعلان

"تنظيم الاتصالات" يكشف عن سعر دقيقة المحمول عبر خدمة مكالمات "الواي فاي"