سوريا.. إدارة الأمن في حمص تنفي العثور على جثة دكتورة جامعية مخطوفة

وكالات

نفت إدارة الأمن في مدينة حمص السورية، مساء السبت، ما تم تداوله حول العثور على الدكتورة الجامعية رشا ناصر العلي مقتولة، مؤكدةً استمرار البحث عنها بعد المعلومات عن اختطافها.

وانتشرت الشائعات حول العثور على جثة العلي وهي مقطوعة أصابع اليد، وذلك بعد أسبوع من اختطافها.

وكانت وكالة "سانا" السورية للأنباء قد نقلت عن مصدر في إدارة الأمن في حمص قوله، إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية في المحافظة باختطاف الدكتورة رشا ناصر العلي قبل 5 أيام وبدأت عمليات البحث والتحري عنها، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن بالتنسيق مع أهل المخطوفة.

وقال المصدر "لن نتغاضى أو نترك أي قضية دون ملاحقة وسنعيد الحق لأهله ونحاسب المجرمين، وسنكون الدرع عن أهلنا وحماة استقرارهم، وندعو أهلنا للتعاون مع عناصرنا بهذه المرحلة".

وقد تعرضت العلي لعملية اختطاف على يد مجموعة مسلحة الإثنين الماضي، أثناء توجهها من منزلها في مساكن الادخار إلى الجامعة وسط مدينة حمص.

ومن جانبها، أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، الأربعاء الماضي، عمليات الخطف، موضحة أنها لم تتمكن من معرفة الجهة التي اختطفت الدكتورة رشا ناصر العلي.

وكانت العلي قد ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعبر عن رفضها أن يُفرض عليها أي من العادات التي لا تتقبلها.