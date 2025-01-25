مسؤول أممي: العقوبات الغربية تعيق إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين

وكالات

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم السبت، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، لافتًا إلى أنها تمثل عائقًا رئيسيًا أمام عودة اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد.

واعتبر جراندي أن هذه العقوبات تجعل أي استثمار مستحيلًا، كما أنها فرضت وضعًا جديدًا ينبغي إعادة النظر فيه، على أمل رفع تلك العقوبات.

وأضاف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، بعد ساعات من لقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أنه يجب إحياء الاقتصاد واستعادة الخدمات وضمان الأمن مع برنامج مهم لإعادة إعمار البلاد.

وختم جراندي حديثه قائلًا "أمامنا فرصة في هذا البلد لم تتح لنا منذ عقود، وأعتقد أنه يجب انتهازها".

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، تواصل الإدارة السورية الجديدة المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على النظام السابق، والتي طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.