ترامب: قد ندرس الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية مرة أخرى

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيدرس الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية مرة أخرى.

وأشار إلى أنه سيكون هناك خفض كبير في ضرائب الأمريكيين، مضيفًا أن العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ.

وتابع دونالد ترامب أنه لدى الولايات المتحدة احتياطات كبيرة من النفط وإدارة الرئيس السابق جو بايدن رفضت استغلالها.

وخلال حفل تنصيبه رئيسًا الإثنين الماضي، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن هذه المنظمة "خدعت" واشنطن كما أساءت التعامل مع جائحة "كوفيد-19" وغيرها من الأزمات الصحية الدولية.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الصحة العالمية طارق ياساريفيتش للصحفيين إن المنظمة تأسف لإعلان الولايات المتحدة بأنها تنوي الانسحاب من المنظمة"، معربًا عن أمل المنظمة الأممية في أن تغير أكبر دولة مانحة لها رأيها.