البث العبرية: سموتريتش لن يسقط الحكومة مادام استمرار القتال مطروحًا

وكالات

أفادت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، بأن وزير المالية بتسئيل سموتريتش أوضح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن يفكك الحكومة ما دام استمرار القتال مطروحًا.

وفي وقتٍ سابق، كان سموتريتش قد قال إنه سيسقط الحكومة إذا لم يعد جيش الاحتلال للقتال في قطاع غزة بطريقة تسمح بالسيطرة الكاملة عليه وإدارته، لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وبعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حاول وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إقناع سموتريتش بالاستقالة إلى جانبه إذا تم تمرير الصفقة، لكن الأخير اكتفى بمعارضتها.