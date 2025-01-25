إعلان

البث العبرية: سموتريتش لن يسقط الحكومة مادام استمرار القتال مطروحًا

10:59 م السبت 25 يناير 2025

بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، بأن وزير المالية بتسئيل سموتريتش أوضح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن يفكك الحكومة ما دام استمرار القتال مطروحًا.

وفي وقتٍ سابق، كان سموتريتش قد قال إنه سيسقط الحكومة إذا لم يعد جيش الاحتلال للقتال في قطاع غزة بطريقة تسمح بالسيطرة الكاملة عليه وإدارته، لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وبعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حاول وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إقناع سموتريتش بالاستقالة إلى جانبه إذا تم تمرير الصفقة، لكن الأخير اكتفى بمعارضتها.

بتسئيل سموتريتش نتنياهو جيش الاحتلال تصريحات بتسئيل سموتريتش حماس إسرائيل صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد عبورهم لمصر.. حماس تحدد الدول التي سيتوجه إليها الأسرى المُبعدين
لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة