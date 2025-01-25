إعلام الأسرى الفلسطينيين: المقاومة كسرت هيبة الاحتلال وأجبرته على الرضوخ

وكالات

أعرب مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين التابع لحركة حماس، عن استنكاره لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى المحررين حتى اللحظات الأخيرة من اعتقالهم، وخاصة المبعدين منهم.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى، وغيظه من المشاهد البطولية التي سطرتها المقاومة في معركة "طوفان الأقصى".

وتابع مكتب إعلام الأسرى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن الإنجاز الذي تحقق عبر صفقة تبادل الأسرى المشرفة، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية كسرت هيبة الاحتلال وأجبرته على الرضوخ لإرادة الفلسطينيين الصلبة.

وأوضح أن صفقة "طوفان الأحرار" نجحت في تحرير 200 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.