إصابة ضابط وجندي إسرائيليين في انفجار عبوة بجنوب لبنان

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة ضابط وجندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد صعود جرافة من طراز "D-9" على عبوة ناسفة خلال عملية روتينية في جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن جيش الاحتلال ينفذ تفجيرات في جنوب لبنان قبل ساعات من موعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا المتفق عليها والتي من المقرر أن تنتهي الأحد، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في مزارع شبعا المحتلة.

ويُشار إلى أن إسرائيل أفادت، أمس الجمعة، بأن الانسحاب التدريجي لقواتها من جنوب لبنان سيتواصل إلى ما بعد انقضاء مهلة الهدنة المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار .

وشدد الاحتلال الإسرائيلي على أن أحد شروط الاتفاق نص على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وانسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.