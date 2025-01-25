بعد أن أوقفها بايدن.. واشنطن ترفع التعليق لتزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر، اليوم السبت، أنه تم رفع التعليق الأمريكي لتزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 1800 قنبلة من طراز N-84 سيتم تسليمها لإسرائيل في الأيام القريبة القادمة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، كشف موقع "أكسيوس" أن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بإلغاء تعليق مفروض من إدارة الرئيس السابق جو بايدن على تزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل.

وفي مايو الماضي، كانت إدارة بايدن قد أعلنت للمرة الأولى أنها أوقفت شحنة أسلحة لإسرائيل تحتوي على قنابل زنة 2000 رطل، و 1700 قنبلة زنة 500 رطل، خوفًا من استخدامها بطريقة تشكل خطرًا على المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية.