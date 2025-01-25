المحكمة ترفض طلب نتنياهو الإدلاء بشهادته مرة واحدة في الأسبوع بقضية الفساد

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن المحكمة المركزية ترفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدلاء بشهادته مرة واحدة فقط في الأسبوع بقضية الفساد.

وفي ديسمبر الماضي، أدلى نتنياهو بشهادته للمرة الأولى منذ بدء محاكمته بتهم فساد منها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة التي وجهت ضده عام 2019.

و آنذاك، قالت المحكمة إن نتنياهو سيدلي بشهادته 3 مرات في الأسبوع، رغم الحرب التي كان يشنها جيش الاحتلال على غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي يشكلها التوتر الأوسع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا المجاورة.