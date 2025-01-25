مقتل 3 جنود من عناصر حفظ السلام في اشتباكات بشرق الكونغو الديمقراطية

جوما (الكونغو الديمقراطية) - (أ ب)

قُتل جنديان من عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة من جنوب أفريقيا في اشتباكات مع متمردي "إم 23" في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لما ذكره مسؤول بالأمم المتحدة اليوم السبت.

وأضاف المسؤول أنه تم قتل الجنديين الجنوب أفريقيين أمس الجمعة، بينما قُتل جندي من أوروجواي اليوم السبت، وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مفوّض بالتحدث عن الموضوع علنا.

وحقق متمردو (إم 23) مكاسب إقليمية كبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث أحاطوا بمدينة جوما شرقي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة وتعد مركزا إقليميا للجهود الأمنية والإنسانية.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستقوم بنقل موظفيها غير الأساسيين من جوما مؤقتا، مثل الموظفين الإداريين.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: "يظل الموظفون الأساسيون في الميدان، ويواصلون العمليات الحيوية مثل توزيع الغذاء، وتقديم المساعدة الطبية، وتوفير المأوى، وحماية المجتمعات الضعيفة".

ويعد متمردو "إم 23" من بين حوالي 100 مجموعة مسلحة تتنافس على موطئ قدم في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن، على طول الحدود مع رواندا، في صراع مستمر منذ عقود، مما أدى إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.