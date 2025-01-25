لجنة أهلية بالأردن تطالب بتدخل الدولة لإعادة أسيرين أردنيين من سجون الاحتلال

وكالات

قالت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، "تفاجأنا بإبلاغ الصليب الأحمر بإبعاد المُحررين عمار حويطات (المحكوم عليه بمؤبد و20 عامًا)، وثائر اللوزي (المحكوم عليه بـ19 عامًا)".

وأشارت اللجنة إلى أن حويطات رفض إبعاده وطلب تحريره للأردن لكن هذا لم يتم وبقي في الأسر، بينما تم إبعاد اللوزي إلى قطاع غزة.

وشكرت المقاومة الفلسطينية في غزة، على إدراج الأسرى الأردنيين ضمن قوائم التبادل ضمن صفقة "طوفان الأحرار".

وأكدت اللجنة رفضها لسياسة الإبعاد لأي أردني، وطالبت وزارة الخارجية الأردنية ببذل الجهود للسماح بالأسرى الأردنيين بالعودة لوطنهم.

كما طالبت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين وزارة الخارجية الأردنية بالتدخل العاجل لإعادة ثائر اللوزي للبلاد، وإزالة كل المعوقات التي تمنع إعادة حويطات في أي مرحلة قادمة من صفقة التبادل.