وزير خارجية تركيا يزور العراق الأحد لبحث ملفات إقليمية والعلاقات الثنائية

أنقرة - (د ب أ)

يجري وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، غدا الأحد، زيارة رسمية إلى بغداد للقاء كبار المسؤولين العراقيين لبحث العلاقات الثنائية وملفات إقليمية.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، بأن فيدان سيلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين ومسؤولين أخرين، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وستتناول اللقاءات أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق، والتطورات الإقليمية الراهنة، بحسب المصادر ذاتها.

ومن المتوقع أن يشدد فيدان على إرادة تركيا للدفع بالعلاقات مع العراق على أساس الأجندة الإيجابية وفي إطار مؤسسي، وحرصها على تفعيل آليات التعاون المختلفة التي أنشئت لهذا الغرض بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العراق في 22 أبريل 2024.

ومن المنتظر أن يؤكد فيدان على ضرورة الحفاظ على بيئة الاستقرار والأمن التي تم إنشاؤها بصعوبة في العراق وأهميتها البالغة بالنسبة للمنطقة برمتها.

كما من المتوقع أن يؤكد على دعم تركيا لجهود حكومة السوداني الرامية إلى منع العدوان الإسرائيلي والتطورات في سوريا من التأثير سلبا على العراق.

وخلال اللقاءات سينقل فيدان رسالة مفادها أن إقامة حوار بناء وعلاقات حسن الجوار بين العراق والإدارة الجديدة في سوريا سيكون في مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها.

كما سيعرب عن ارتياح تركيا للتفاهم الذي يجري تطويره مع العراق في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وإعلان بغداد تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) "منظمة محظورة".

وسينقل فيدان تطلعات تركيا النهائية المتمثلة بإدراج الجانب العراقي التنظيم على لائحة الإرهاب بشكل رسمي، والقضاء عليه بشكل كامل على الأراضي العراقية.

كما أنه من المنتظر أن يؤكد على مواصلة تركيا دعم مشروع "طريق التنمية" الذي تولّي له أهمية استراتيجية.

وسيتطرق فيدان إلى أهمية رفع العوائق المصطنعة أمام التبادل التجاري الثنائي بين البلدين.

وسيؤكد على أهمية أمن وسلامة التركمان بوصفهم جسرا إنسانيا قويا يربط بين العراق وتركيا.

وتربط تركيا بالعراق علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة الجذور، ويعد العراق من أهم الشركاء التجاريين لتركيا، بحجم تبادل تجاري يصل إلى 20 مليار دولار.

وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة أثمرت عن إقامة تعاون في مجالات شتى.