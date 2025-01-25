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الاحتلال الإسرائيلي يزيل أعلام حماس التي رُفِعت احتفالًا بتحرير الأسرى الفلسطينيين

09:34 م السبت 25 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال المراسل العسكري لموقع "والا" العبري، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عددًا من البلدات والقرى الفلسطينية بهدف إزالة أعلام حركة حماس التي علقها الأهالي.

وأضاف بأن قوات جيش الاحتلال عملت على قمع مظاهر الفرح، حيث جرت مداهمة عدد من منازل عائلات الأسرى المفرج عنهم وتهديدهم بعدم القيام بأي استقبال كبير لهم.

واستقبلت حشود من الفلسطينيين بفرح عشرات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال، إذ وصلوا بحافلات إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت إسرائيل سراح 200 معتقلًا فلسطينيًا من سجونها، اليوم السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حماس، من بينهم 121 من أصحاب المؤبدات و 79 من ذوي الأحكام العالية.

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