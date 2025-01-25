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البيت الأبيض طلب من البنتاجون بإلغاء تعليق تزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل

09:32 م السبت 25 يناير 2025

البيت الأبيض

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وكالات

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بإلغاء تعليق مفروض من إدارة الرئيس السابق جو بايدن على تزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطل.

وفي وقتٍ سابق، قال السفير الإسرائيلي مايك هرتسوج لدى واشنطن إنه من المتوقع أن يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام الحظر الذي فرضته الإدارة السابقة على توريد قنابل زنة 2000 رطل إلى تل أبيب.

وفي مايو الماضي، كانت إدارة بايدن قد أعلنت للمرة الأولى أنها أوقفت شحنة أسلحة لإسرائيل تحتوي على قنابل زنة 2000 رطل، و1700 قنبلة زنة 500 رطل، خوفًا من استخدامها بطريقة تشكل خطرًا على المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية.

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