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فيديو| الأسرى الفلسطينيون المُبعدون يغادرون معبر رفح متجهين إلى القاهرة

09:16 م السبت 25 يناير 2025

معبر رفح

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وكالات
أظهرت مقاطع فيديو، نشرتها قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم السبت، مغادرة الأسرى الفلسطينيين المُبعدين معبر رفح للتوجه إلى القاهرة، تمهيدا لنقلهم إلى تركيا وقطر.


وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 200 المقرر إطلاق سراحهم اليوم ضمن المرحلة الثانية من عملية التبادل مع حماس.
وبحسب بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل، سُمح لنصف المعتقلين الفلسطينيين المُفرج عنهم اليوم بالعودة إلى الضفة الغربية، و16 آخرين إلى قطاع غزة، فيما استُبعد نحو 70 معتقلا إلى خارج الأراضي الفلسطينية عبر مصر وقطر وتركيا.
وكشف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الأسرى الفلسطينيين المُبعدين سيكون لهم أماكن في تونس وتركيا ودولة ثالثة.
وكان ما يقرب من 121 معتقلا من الذي أُطلق سراحهم اليوم، ينفذون عقوبات بأحكام مؤبدة.
وفي مقابل ذلك، أفرجت حركة حماس عن 4 أسيرات إسرائيليات لديها.

الأسرى المبعدون معبر رفح القاهرة تركيا قطر
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