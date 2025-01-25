فيديو| الأسرى الفلسطينيون المُبعدون يغادرون معبر رفح متجهين إلى القاهرة

وكالات

أظهرت مقاطع فيديو، نشرتها قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم السبت، مغادرة الأسرى الفلسطينيين المُبعدين معبر رفح للتوجه إلى القاهرة، تمهيدا لنقلهم إلى تركيا وقطر.

موفدنا: وفد رسمي مصري وممثلين عن السفارة الفلسطينية في استقبال الأسرى الفلسطينيين المبعدون #من_غزة_هنا_القاهرة #تضامنا_مع_فلسطين #القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/PY1i6eMNRD — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) January 25, 2025



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 200 المقرر إطلاق سراحهم اليوم ضمن المرحلة الثانية من عملية التبادل مع حماس.

وبحسب بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل، سُمح لنصف المعتقلين الفلسطينيين المُفرج عنهم اليوم بالعودة إلى الضفة الغربية، و16 آخرين إلى قطاع غزة، فيما استُبعد نحو 70 معتقلا إلى خارج الأراضي الفلسطينية عبر مصر وقطر وتركيا.

وكشف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الأسرى الفلسطينيين المُبعدين سيكون لهم أماكن في تونس وتركيا ودولة ثالثة.

وكان ما يقرب من 121 معتقلا من الذي أُطلق سراحهم اليوم، ينفذون عقوبات بأحكام مؤبدة.

وفي مقابل ذلك، أفرجت حركة حماس عن 4 أسيرات إسرائيليات لديها.