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حماس: الوسطاء أبلغونا بإمكانية عودة النازحين لشمال غزة غدًا

08:50 م السبت 25 يناير 2025

حماس

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وكالات

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن الوسطاء في مصر وقطر أبلغوها بأن سكان غزة يمكنهم العودة إلى مناطق سكناهم بشمال القطاع بدءًا من يوم غد الأحد كما هو مخطط له.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مسؤول في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، قوله إن إسرائيل وافقت على عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة.

وأوضح المسؤول، أن موافقة إسرائيل جاءت بعد تلقّيها تأكيدات بأن الأسيرة أربيل يهود لا تزال على قيد الحياة، وستطلق حماس سراحها الأسبوع المقبل.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن جيش الاحتلال لن يسمح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة لحين إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود.

وتعليقا على الأمر، أبلغت حركة حماس الوسطاء بأن أربيل يهود لا تزال على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق سراحها يوم السبت المقبل.

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