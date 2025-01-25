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الأسيرات المفرج عنهن: أثناء وجودنا في الأسر كان جيش الاحتلال يقصف بالقرب منا

08:49 م السبت 25 يناير 2025

الأسيرات الإسرائيليات بغزة

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وكالات

نقلت القناة 12 العبرية عن الأسيرات الإسرائيليات الأربع المفرج عنهن قولهم، "خلال وجودنا في الأسر كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أحيانًا يقصف بالقرب منا".

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى هيئة الصليب الأحمر الدولي ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال.

ونشرت حركة حماس أسماء المجندات الأربع، وهن: كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، و ليري إلباج، المتواجدين في قطاع غزة لدى الحركة منذ 15 شهرًا.

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