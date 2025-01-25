ضمن صفقة التبادل.. لماذا رفض مواطن أردني مغادرة السجن الإسرائيلي؟

أفرجت إسرائيل، السبت، عن سجين أردني ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل السجناء والأسرى، وأبعدته إلى قطاع غزة.

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية فادي فرح لبي بي سي، إن ثائر اللوزي أُبعد إلى قطاع غزة.

وأوضح فرح، أن سجيناً أردنياً آخر اسمه عمار الحويطات كان من المقرر الإفراج عنه اليوم، رفض الخروج من السجن، لرغبته بالعودة إلى الأردن بدون الإبعاد إلى غزة.

اللوزي محكوم عليه بالسجن 19 عاماً قضى منهم خمسة أعوام، أما الحويطات المسجون منذ 23 عاماً حُكم عليه بالسجن المؤبد، وفق فرح.

ويوجد في السجون الإسرائيلية 27 أردنياً بعد الإفراج عن اللوزي، بينهم 12 أردنياً محكوم عليهم بالسجن المؤبد، بحسب تصريحات فرح لبي بي سي.

ويعد الأردني عبد الله البرغوثي، صاحب أعلى حكم في العالم بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 67 مرة.